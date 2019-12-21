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Malkara’da motosiklet kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 02:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Esnaf Evleri yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Esnaf Evleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. (17) yönetimindeki 59 ABU 350 plakalı motosiklet, yokuşta seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolden çıktı.
Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Umut K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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