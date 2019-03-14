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Malkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 20:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si öğrenci 5 kişi yaralandı.

Malkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si öğrenci 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Sağlamtaş karayolunun Çınarlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nden aldığı öğrenci, veliler ve öğretmenleri evlerine götüren Ahmet Göksu (55), yönetimindeki 59 J 7066 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Göksu ile birlikte öğrenciler Muammer Anlar (18), Hümeyra Anlar (20), rehber öğretmen Ayşe Demir (39) ile öğrenci velisi Nurten Anlar (42), yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Malkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralıMalkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralıMalkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralıMalkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

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