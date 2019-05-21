Malkara’da öldürülen bedensel engelli Umut, toprağa verildi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, dün kebap salonu işletmeciliği yapan Mahmut Kaya (36) tarafından sokak ortasında boğazından bıçaklanarak öldürülen bedensel engelli Umut İçin (34), gözyaşları arasında toprağa verildi. Katil zanlısı Kaya da tutuklanarak cezaevine konuldu.

Malkara’da dün daha önce ilçenin Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığını yapan Umut İçin, husumetli olduğu kebap salonu işletmecisi Mahmut Kaya, tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından İçin’in yakınlarının da aralarında bulunduğu öfkeli kalabalık, zanlı Mahmut Kaya ve ailesine ait işyeri, ev ve otomobiline saldırıp zarar verdi. Öfkeli kalabalığı güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı sıkarak güçlükle sakinleştirdi.

Cinayetten sonra kaçan ve polis tarafından üzerinde suç aleti bıçakla yakalanan Kaya, emniyetteki sorgusunun ardından gece yarısı güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ il merkezine götürüldü. Burada adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemede ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. Kaya’nın, ifadesinde İçin ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu söylediği. Kaya, "Biz kendisiyle daha önce telefon ile görüştük. Aramızda husumet oluştu. Benim meselem alacak verecek meselesiydi. Yani aramızda alacak verecek meselesi vardı. Sokak üzerinde karşılaştık, üzerimde taşıdığım bıçağı cebimden çıkartıp bıçakladım" dediği öğrenildi. Bu arada katil zanlısının dün saldırıda bulunulan ev ve işlerinin bulunduğu sokak üzerinde polisin önlemlerinin sürdüğü gözlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen bedensel engelli 2 çocuk babası Umut İçin’in Malkara Devlet Hastanesi’nden alınan cenazesi helallik alınması için evinin önüne getirildi. İçin'e helallik alınması sırasında gözyaşları döküldü. İçin, Gazibey Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Bademlik Camisi’nde ikindi namazına müteakip, cenaze namazı kalındı. Cenazeye, İçin’in ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. İçin, Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.