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Malkara'da otogar kazan dairesinde patlama: 2 ölü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü.

Malkara'da otogar kazan dairesinde patlama: 2 ölü (2)- Yeniden

Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Büyük hasara neden olan patlamaya, ilk belirlemelere göre kalorifer kazanındaki sıkışmanın neden olduğu bildirildi.
İlçe girişinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldıktan sonra 21 Ağustos 2017 tarihinde faaliyete geçen Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogar'ın kazan dairesinde, bugün saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada, otogarın giriş ve çıkışlarındaki gişede görevli olan Ayhan Güven Turan (25) öldü, otogarın temizlik işlerinden sorumlu Nihat Alakara (35) ise ağır yaralandı. Patlamada, 3 katlı otogarın kazan dairesi başta olmak üzere büyük hasar oluştu, duvarların da yıkıldığı görüldü.
Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırırılan Nihat Alakara da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otogara gelen ölenlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.
PATLAMANIN NEDENİ KALORİFER KAZANINDA SIKIŞMA
Olay yerinde incelemede bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, "Yaptığımız ilk incelemede, kalorifer kazanında sıkışmaya bağlı bir patlama meydana gelmiş. İçeride hasar oluşmuş. Ve maalesef 2 arkadaşımız hayatını kaybetti" dedi.
Bir otobüs firmasında çalışan Ayhan Özrtük, "İçeride bilet kesiyordum, birden çok büyük bir gürültü oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Sonra dışarı doğru kaçtım. Dışarı çıkınca kazanın patladığını öğrendim. Allah'tan içeride kimseler yoktu. Ama burada çalışan iki arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" diye konuştu.
Patlamanın ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da otogara gelerek incelemelerde bulundu.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

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