Malkara'da PKK şüphelisi yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi N.Y. (30) polis tarafından gözaltına alındı. Kadın, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi N.Y. adlı kadının ilçede bulunduğunu belirledi. Şüpheli kadın, takibe alındı.
Şehir merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan kadın, Malkara Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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