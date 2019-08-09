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Malkara’da sezonun ilk ayçiçeği 2,57 TL’den satıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

Malkara Ticaret Borsası’nda sezonun ilk ayçiçeği satışı gerçekleştirildi.2.30 TL’den başlayan ve açık arttırma usulü olarak gerçekleştirilen satışta, Malkara’nın Kozyörük Mahallesi’nden üretici Erdal Peri’ye ait yüzde 42,76 yağ oranlı yaklaşık 8 ton civarındaki Pioneer cinsi ayçiçeği, kilosu 2,57 TL’den Ayazlar Tohumculuk tarafından satın alındı.

Malkara Ticaret Borsası’nda sezonun ilk ayçiçeği satışı gerçekleştirildi.
2.30 TL’den başlayan ve açık arttırma usulü olarak gerçekleştirilen satışta, Malkara’nın Kozyörük Mahallesi’nden üretici Erdal Peri’ye ait yüzde 42,76 yağ oranlı yaklaşık 8 ton civarındaki Pioneer cinsi ayçiçeği, kilosu 2,57 TL’den Ayazlar Tohumculuk tarafından satın alındı. İlk ürünü getirmesi dolayısıyla üretici Erdal Peri’ye, Malkara Ticaret Borsası tarafından 50 litre mazot hediye edildi.
Satışın gerçekleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Ayaz, “Malkaramıza hayırlı bir sezon diliyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde de bereketli ve daha iyi olur. İnşallah Yağlı Tohumlar ve hükümetimizin açıklayacağı fiyatlar da uygun olur. Trakya Birlik’in açıklayacağı fiyatlara göre de piyasa oluşacaktır. Üreticimize hayırlı, bol kazançlar diliyoruz” diye konuştu.

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