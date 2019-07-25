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Malkara'da, yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alandaki yaklaşık 500 ağaç zarar gördü.

Malkara'da, yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alandaki yaklaşık 500 ağaç zarar gördü. Yangında, bal arıları da telef oldu.
Malkara ilçesinin kırsal Evrenbey Mahallesi'nde Meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı, iş makineleri, su tankerleri, traktörler ve mahallelinin de yardımıyla yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 50 dönümlük alanda etkili olan yangında 500 ağaç zarar gördü. Yangında çocukları için doğal bal üretimi yapan mahalle sakinlerinden İsmail Karakaş'a ait çok sayıda bal arısı da telef oldu.
Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Piknikçiler mi yapıyor, yoksa başkaları tarafından bilinçli mi yapılıyor anlamadık. Yazık, günah çok sayıda çam ağacımız yandı. Burada ikinci yangın çıkıyor, nasıl önüne geçeceğiz bilmiyoruz. Burası alkol şişesi dolu, bu şişeler de yangın çıkarabilir. Buraya gelen piknikçiler dikkat etsinler. Canım çamlar yandı. Yazıktır, günahtır" dedi.
Karaidemir Baraj Sulama Kooperatifi 2'nci Başkanı Kazım Karakaş ise bölgede insanların piknik yaptığını, kendilerinin de her türlü hizmeti verdiklerini belirterek, "Bu boş şişeleri gelişi güzel ormana atmayın. Tek talebimiz burayı koruyun kollayın. Bir alevle bütün ağaçlar yandı. Büyük ihtimalle şişelerden yandı. 50 dönümden fazla orman yandı" diye konuştu.
Arıları yanan İsmail Karakaş, "Burada arılarım vardı. Çocuklara ve aileme doğal bal üretiyordum. Çıkan yangında arılar da kovanlar da yandı. Yanan ormana da üzüldüm. Arılara da kovanlara da hepsine üzüldüm. Her şey kül oldu" şeklinde konuştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Malkara'da, yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördüMalkara'da, yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördüMalkara'da, yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördüMalkara'da, yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü

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