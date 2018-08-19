Malkara'daki orman yangınında 400 ağaç zarar gördü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Atatürk Hatıra Ormanı'nda çıkan yangında 400 ağaç zarar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle alevlerin akaryakıt istasyonuna ve çiftliğe sıçraması önlendi, yangın söndürüldü.

Malkara Belediyesi, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve hayırseverlerin de desteğiyle 2004 yılında İbrice Mahallesi yolu üzerinde oluşturulan ve çoğu çam 13 bin 500 ağacın bulunduğu Atatürk Hatıra Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler kovalara doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışırken, Orman İşletme ve itfaiye ekiplerine de haber verildi. Orman İşletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale etti, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Malkara Belediyesi'ne ait su tankerleri ile de ekipler çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönümlük alandaki yaklaşık 400 ağacın zarar gördüğü belirlendi.

Alevlerin ormanlık alanının yanında bulunan akaryakıt istasyonu ile çiftliğe ulaşmadan söndürülmesi vatandaşları sevindirdi. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

