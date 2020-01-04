HABER
  4. Malkaralı Kıbrıs gazisi ebediyete uğurlandı

Malkaralı Kıbrıs gazisi ebediyete uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Muhammer Girgin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kozyörük Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Muhammer Girgin için cenaze töreni düzenlendi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Muhammer Girgin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kozyörük Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Muhammer Girgin için cenaze töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, Garnizon Komutanı Tank Albay Erkan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Askeri Erkan, Malkara Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Işık, Gaziler, yakınları ve mahalle halkı katıldı.
Kılınan namazın ardından, Gazi Muhammer Girgin, Kozyörük Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Dünyanın en büyük model uçak müzesi Florya’daDünyanın en büyük model uçak müzesi Florya’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu! Değeri 310 bin lira

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi Değeri dudak uçuklatıyor

Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 24 yaralı

Feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 24 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.