Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bakan yardımcılarıyla görüştü.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Hakimevinde bakan yardımcılarıyla bir araya gelen Malkoç, KDK'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KDK'nın halkın avukatı olduğunu belirten Malkoç, verilen tavsiye kararlarıyla idarelere yol gösterildiğini aktardı.

Amaçlarının, idarelerin hizmet kalitesini yükseltmek ve vatandaşın mağduriyetinin idarelerle dostane bir şekilde giderilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Malkoç, idarelerin eylem ve işlemlerinde vatandaşın mağdur edilmemesine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Malkoç, verilen tavsiye kararlarına uyulması konusunda da hassasiyet gösterilmesini istedi.

