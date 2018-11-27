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Malkoç: Kamu Denetçiliği'ne 17 bin başvuru yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:02 | Son Güncelleme

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, geçen yıl kuruma 17 bin başvuru olduğunu belirterek, "Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük" dedi.

Malkoç: Kamu Denetçiliği'ne 17 bin başvuru yapıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, geçen yıl kuruma 17 bin başvuru olduğunu belirterek, "Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Kamu Denetçiler Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Edirne'de Vali Ekrem Canalp, kentte bulunan oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bu anlayışı hayata geçirebilmek için de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımız çok kritik bir ehemmiyete sahiptir. Kamu yönetiminde asıl olan şey kamu hizmeti verebilmektir" dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, geçen yıl kuruma 17 bin başvuru olduğunu belirterek, "Vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'nu tanındıkça seviyor. Vatandaşı idareyle buluşturuyoruz. İdareye yönelik yapılan şikayetlerin önemli bir kısmını valilerimiz, belediye başkanlarımız veya bakanlarla görüşerek dostane tarzda çözüyoruz. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu'na 17 bin başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük" diye konuştu.

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Malkoç: Kamu Denetçiliği'ne 17 bin başvuru yapıldıMalkoç: Kamu Denetçiliği'ne 17 bin başvuru yapıldıMalkoç: Kamu Denetçiliği'ne 17 bin başvuru yapıldı

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