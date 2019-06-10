Malkoç: “Kamu hizmetlerinin deniz feneri kurumuyuz”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurum personeli ile bayramlaştı. Malkoç uzun bayram tatillerinin memlekete gitmeyi, yakınlarla, akrabalarla görüşmeyi sağladığını söyledi ve bayram geleneklerinin devam ettirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malkoç, “Geçmişini bilmeyen toplumun geleceği de olmaz. Geçmişteki tecrübelerden yararlanmazsak, tarihimizi okumazsak, büyüklerimizi dinlemezsek tıkanır kalırız. Geçmişimizi bilirsek en sıkışık zamanlarda en uygun çözümleri buluruz” dedi.

Başdenetçi: “KDK’nın fonksiyonu ve sorumluluğu artacak”

Başdenetçi Malkoç, “Türkiye’de kamu hizmetlerinin deniz feneri, yol gösterici kurumu biziz. KDK’nın bundan sonraki süreçte sorumluluğu ve fonksiyonu daha da artacak. Yasamızda değiştirmek istediğimiz maddeler için çalışmalarımız devam ediyor. Fonksiyonumuzu arttırmak için de uğraşıyoruz. Bunun için bakanlarımızla, kurum müdürlerimizle bir araya geldik. Kendimizi anlattık” dedi.

“KDK kamu hizmetlerinde mihenk taşıdır”

KDK’nın kamu hizmetlerinde bir mihenk taşı olduğunu altını çizen Malkoç, kurum personeline hitaben şunları söyledi: “Emekleriniz zayi olmuyor. KDK’ya başvurular her geçen gün artıyor. Bu başvuruları çözüme kavuşturdukça bizim de memnuniyetimiz ve mutluluğumuz katlanıyor. Mutluluğumuz da azmimizi arttırıyor. Üç milyon kamu görevlisinin iyi yönetim ilkelerine riayet etmesi için alın teri dökmeye devam edeceğiz.”