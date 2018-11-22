HABER

Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

MALKOÇ: HEP BERABER FİTNELERİN ÜSTESİNDEN GELDİK Bitlis Valiliği ziyaretinin ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen 'Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferansa katıldı.

Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)

MALKOÇ: HEP BERABER FİTNELERİN ÜSTESİNDEN GELDİK
Bitlis Valiliği ziyaretinin ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen 'Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Çağatay, mahkemelerin aldığı kararlarda gecikme olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 20 yıllık idareciyim. İdarede birçok eylem, işlem oluyor. Birçok karar alınıyor. Ben de mesai arkadaşlarımla birlikte birçok eylem ve işlemlerde bulundum. Birçok karar aldım. Bunu hep devlet adına yaptım. Geleneğimizde ve geçmişimizde şöyle güzel bir cümle de vardır. Diyor ki, 'Geciken adalet, adalet değildir'. Mutlaka mahkemelerimiz çalışıyor, mutlaka çok güzel kararlar alıyorlar ama gecikmemesi gerekiyor. Bazen öyle kararlar alıyoruz ki kendimi vatandaşın yerine koyduğumda diyorum ki 'Böyle karar aldırmak inşallah doğrudur, inşallah vatandaşımız zarar görmemiştir'. Böyle vicdanımı yokladığımda emin olun zorlandığım dönemler oldu. Zannediyorum ki bu kurumun devletimize ve memleketimize en büyük katkısı bu olacak. Süre sınırlaması var. Devletle vatandaşı buluşturmak ile ilgili bir görevi var. Devlete 'bir kez daha düşünün', vatandaşa da 'bir kez de sen bu açıdan bak' gibi bir yönlendirmesi var. Hakikaten çok güzelmiş. Ben bir valiyim ama inanın yeni yeni tanıyoruz. Çünkü kolay olmuyor yerleşmesi bu tür kurumların. İnşallah sizlerin çabasıyla tanıyacağız. Bu kurumu inşallah memleketimize yerleştireceğiz."
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Anadolu coğrafyasında Arabıyla, Kürdüyle ve Türküyle bin yıllık bir birlikteliğin var olduğunu belirttiği konuşmasında şöyle dedi:
"1400 yıllık İslam medeniyetine dayalı medeniyet birikimimiz var. Anadolu coğrafyasında Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle bin yıllık bir birlikteliğimiz var. Diyarbakır, Bağdat, Bitlis, Van ne fitneler gördü, ne işgaller gördü ama bu millet hep beraber bu fitnelerin hepsinin üstesinden geldi. Birliğini ve beraberliğini muhafaza etti. Bugün de terör örgütleri FETÖ, PKK ve benzerleri, yurt dışı unsurları istediği kadar uğraşsınlar. Nasıl bin yıl boyunca bu fitnelerin üzerinden gelmiş ve onları adaletin önünde yargılamışsak, inşallah kıyamete kadar da bir olacağız, beraber olacağız. Ama bunun ölçüsü adalettir, hakkaniyettir, Cenabıhakk'ın Kuran-ı Kerim'de belirttiği gibi mizanı korumamızdır. Bu birlik ve beraberliği korumak, vatanımızı ve milletimizi bir arada tutmak için çok şehidimiz oldu."

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)

PARTNEROlay hiç gördüğünüz gibi değil! İşte fotoğraflarla rezil olmuş insanlarOlay hiç gördüğünüz gibi değil! İşte fotoğraflarla rezil olmuş insanlar
Tuzla'da inşaatta çökmeTuzla'da inşaatta çökme
Huzevinde tanışıp, evlendilerHuzevinde tanışıp, evlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.