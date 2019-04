Malkoç: “Türkiye’yi her alanda dünyanın en iyi ülkesi haline getireceğiz”

Üniversitelerde 80 tane ‘Ombudsmanlık Kulübü’ kuruldu

Ülke genelindeki üniversitelerde 80 tane ombudsmanlık kulübü kurduklarını belirten Malkoç, bu kulüplerde ombudsmanlık konusunda yetiştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’de hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek, yasaların bize tanıdığı imkanları iyi kullanabilirsek, çok konuyu halledeceğiz. Dünyada büyük bir yarış var ve insan hakları konusunda gidişat hiç iyi değil. Türkiye’nin bulunduğu bölge çok sıkıntılı. İşte bu bölgede Türkiye çalışan demokrasi sistemiyle bir istikrar devleti halinde. Dünyanın en büyük havalimanını, köprülerini, hızlı trenlerini yapmaya başladık ama refahta, eğitimde, sağlıkta, huzur ve güvenlikte de en iyi ülke haline geleceğiz. Bunu temin etmenin yolu, insan haklarına değer vermek, hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Bunun için de idari, adli yargımız ve kurumlarımızla el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“15 Temmuz’da göğsünü siper eden halk her şeyin en güzelini hak ediyor”

Türk halkının 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasiyi, anayasayı vahşi bir şekilde ortadan kaldırmak isteyen darbecilere göğsünü siper ettiğini belirten Malkoç, demokrasisini koruyan bu milletin her şeyin en güzeline layık olduğunu ve kendilerinin de kurum olarak bu millete layık olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurulan ‘Serbest Kürsü’ye çıkan konuşmacılar, çeşitli konularda sıkıntılarını dile getirdi. Kamu Denetçiliği Kurumu denetçileri Saadettin Kalkan, Yahya Akman, Arif Dülger ve Hüseyin Yürük ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere bu sıkıntıları not aldı.

Ombudsman Halkla Buluşuyor Toplantısı’na Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.