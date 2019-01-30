Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi parti liderlerine mektup göndererek, seçim beyannamelerinde Ombudsmanlığa daha fazla yer ayrılmasını önerdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzasıyla parti liderlerine gönderilen mektuplarda Ombudsmanlığın hakkaniyet, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde kurulduğu belirtildi. Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir denetim mekanizması olarak altı yıldır faaliyetlerini sürdürmekte, halkın ücretsiz avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idarelere yol göstermekte olduğunun altı çizilen mektuplarda, Kurumun henüz 6 yıllık kısa geçmişine rağmen vatandaştan gelen idarelere yönelik 59 bin 567 şikâyete çözüm bulduğu belirtildi. KDK raporlarının TBMM’de görüşülmesi sırasında siyasi partilerin Kuruma yönelik destekleri ve Kurumdan beklentilerinin de Ombudsmanlığın heyecanı ve cesaretini arttırdığı kaydedildi.

Malkoç’tan AK Parti’ye: "Daha geniş yer ayırın"

Başdenetçi Şeref Malkoç, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta, AK Parti’nin önceki seçim beyannamelerinde yer alan “Vatandaşlarımızın idare karşısında uğradıkları haksızlıkları gidermek ve şikâyetlerini mahkemeye gitmeden sonuçlandırmak amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumunu kurduk” ifadelerini hatırlattı. Malkoç, AK Parti’nin 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri beyannamesinde de Kamu Denetçiliği Kurumuna geniş yer ayırmasının ve seçim sonrası Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyulacağını beyan etmesinin daha iyi bir yerel yönetim açısından çok önemli bir adım olacağı kanaatinde olduklarını belirtti.