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Malları için canları hiçe sayarak yangına sebep oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Sakarya’da yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılan anızlar şehrin birçok farklı bölgesini etkisi altına aldı.

Sakarya’da yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılan anızlar şehrin birçok farklı bölgesini etkisi altına aldı. Yüzlerce hektar alanın küle döndüğü ve rüzgarında etkisi ile büyüyen anız yangını evlere metreler kala kontrol altına alınabildi.
Sakarya şehir merkezi başta olmak üzere birçok farklı bölgede anız yangınları yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılmaya devam ediliyor. Hasat zamanının ardından çoğu tarla sahibi tarafından yakılan anızlar durdurulmaz bir hal alınca Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri alarma geçti. Hem insan hem de doğadaki canlılar için tehlike oluşturan yangının dumanları şehrin birçok bölgesini adeta karanlığa bürüdü. Anızlarını yakan çiftçiler yüzlerce hektar alanın küle dönmesinin önüne geçemezken yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinden medet umdu.
İtfaiye erleri ise gün boyunca mesaisini büyük oranda anız yangınlarını söndürmeye ayırdı. Her ihbarı değerlendirerek yangın bölgesine giden ekipler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle durdurulmaz bir hal alan alevlerin büyümemesi için çaba gösterdi. İtfaiye erleri, çıkan anız yangınını evlere metreler kala söndürürken yangınları çıkaran duyarsız çiftçiler sadece anızları yakmakla kalmıyor, adeta malları için canlarını da hiçe sayıyorlar. Paniğe sebep olan yangınlara itfaiye erlerinin müdahaleleri sürüyor.

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