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Malmö’de arabada cansız beden bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

İsveç’in Malmö kentinde 25 yaşında bir kadın arabada ölü bulundu.İsveç’in Malmö kentine bağlı Hyllie mahallesinde bir arabada cansız beden bulundu.

İsveç’in Malmö kentinde 25 yaşında bir kadın arabada ölü bulundu.
İsveç’in Malmö kentine bağlı Hyllie mahallesinde bir arabada cansız beden bulundu. Dün akşam saatlerinde ihbarı alan Malmö polisi, olay yerine intikal etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve cinayet şube görevlileri arabaya giriş sağladıklarında, genç kadının öldüğünü tespit etti. Polis, yapılan araştırmaların ardından olayı bir cinayet olarak değerlendirdiklerini duyurdu.
Araç Malmö’de bulunan Emporia AVM ve Malmö Arena arasında bir otoparkta bulunurken, polis arabanın ve kadının ne kadar süredir orada bulunduğu hakkında detay vermedi.
İsveç polisi basına yaptığı yazılı açıklama cinayetten şüphelendiklerini, 27 yaşındaki bir Danimarka vatandaşı hakkında olayla ilgili uluslararası yakalama kararı çıkarttıklarını açıkladı. Malmö Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Calle Persson, "Olayı bir cinayet olarak soruşturuyoruz. Öldürüldüğüne dair işaretler var. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bunun arkasında bir suç olabileceğinden şüpheleniyoruz. Olayla ilgili 27 yaşında bir Danimarka vatandaşı hakkında uluslararası arama çıkarttık. Kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için çalışıyoruz" dedi.

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