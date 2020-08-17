Malpraktis kanun teklifi geri çekildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, kamuoyunda malpraktis tasarısı olarak nitelendirilen ve Türkiye'de doktor hatalarına cezaların artırılmasını öngören yasa teklifini geri çektiğini açıkladı. Aycan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdiği Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifini'ni "yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için geri çekiyorum" dedi.

Aycan, teklif ile "Ülkemizde sağlık hizmetinin sunumunda yaşanan belirsizliği gideren düzenleme yapmak, hastanın ve sağlık personelinin, sağlık kuruluşunun hak ve sorumluluklarını belirlemek, ortaya çıkabilecek istenmedik durumları önlemek, sorun ortaya çıktığında durumu inceleyecek komisyonlar kurmak gibi konularda düzenleme yapmak amaçlanmıştı" ifadesini kullandı.

Teklifin henüz TBMM gündemine taşınmadığını ve komisyonlara gelmediğini belirten Aycan, "gündeme alındığında elbette tüm tarafların görüşüne açık olarak tartışılacaktı" dedi. Teklifin kamuoyunda tartışıldığı şekliyle "yanlış anlamalara" sebep olduğuna işaret eden Aycan açıklamasında, "Büyük fedakarlıklar ortaya koyan ve her türlü takdiri hak eden sağlık camiamızda, vermiş olduğum kanun teklifinin farklı değerlendirmelere ve özellikle yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için geri çekiyorum" ifadesine yer verdi: