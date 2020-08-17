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Malpraktis kanun teklifi geri çekildi

17.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

MHP Milletvekili Sefer Aycan, doktor hatalarına cezaların artırılmasını öngören yasa teklifini "yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için" geri çektiğini açıkladı.

Malpraktis kanun teklifi geri çekildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, kamuoyunda malpraktis tasarısı olarak nitelendirilen ve Türkiye'de doktor hatalarına cezaların artırılmasını öngören yasa teklifini geri çektiğini açıkladı. Aycan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdiği Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifini'ni "yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için geri çekiyorum" dedi.

Aycan, teklif ile "Ülkemizde sağlık hizmetinin sunumunda yaşanan belirsizliği gideren düzenleme yapmak, hastanın ve sağlık personelinin, sağlık kuruluşunun hak ve sorumluluklarını belirlemek, ortaya çıkabilecek istenmedik durumları önlemek, sorun ortaya çıktığında durumu inceleyecek komisyonlar kurmak gibi konularda düzenleme yapmak amaçlanmıştı" ifadesini kullandı.

Teklifin henüz TBMM gündemine taşınmadığını ve komisyonlara gelmediğini belirten Aycan, "gündeme alındığında elbette tüm tarafların görüşüne açık olarak tartışılacaktı" dedi. Teklifin kamuoyunda tartışıldığı şekliyle "yanlış anlamalara" sebep olduğuna işaret eden Aycan açıklamasında, "Büyük fedakarlıklar ortaya koyan ve her türlü takdiri hak eden sağlık camiamızda, vermiş olduğum kanun teklifinin farklı değerlendirmelere ve özellikle yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için geri çekiyorum" ifadesine yer verdi:

Türkiye'de daha çok tıp alanında kullanılan ve doktorların mesleğini icra ederken yaptığı hatalara ilişkin bir terim olan malpraktise dair kanun teklifi hekimler ve siyasiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. DW Türkçe'ye konuşan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP'li Aycan'ın teklifini "meslektaşlarına kin kusulan bir taslak" olarak nitelendirerek, bu teklifin yasalaşması halinde "Ameliyat yapacak doktor bulamazsınız" sözleriyle uyarıda bulunmuştu. DW Türkçe'nin konuştuğu Hekim Hakları Platformu da teklifi "Malpraktis yasası tamamen bir garabettir" sözleriyle eleştirmişti. Malpraktisin bazen hekim, bazen de sistemden kaynaklandığını savunan TBB ise tüm kusurun hekimlere yüklemenin kabul edilemez olduğu görüşünü dile getirmişti.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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