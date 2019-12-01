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Malta Başbakanı Bırakıyor

01.12.2019 22:55 | Son Güncelleme

Malta Başbakanı Joseph Muscat düzenlediği basın toplantısında görevini bırakacağını açıkladı

Malta Başbakanı Bırakıyor

Malta Başbakanı Joseph Muscat düzenlediği basın toplantısında görevini bırakacağını açıkladı.

Muscat iktidardaki İşçi Partisi’nden gelecek yıl 12 Ocak’ta yeni lideri seçecek şekilde hazırlıklara başlamasını isteyeceğini belirtti.

Muscat’a yönelik istifa çağrıları, 2017 yılında yolsuzluk karşıtı gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın bombalı araçla öldürülmesinin ardından yapılan soruşturmada üst düzey yetkililer ve bazı bakanlarla yakın ilişkisi olan bir iş adamının suçlanması üzerine artmıştı.

Göstericiler Muscat’ın hemen istifasını istiyordu.

Muscat 6 yıldır başbakanlık koltuğunda oturuyor.

Pazar günkü basın toplantısında Muscat, Malta’nın yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu ve kendisinin sadece bu işareti verebileceğini kaydetti.

Muscat’ın kararı İşçi Partisi’nin parlamento grubuyla yaptığı 4 saatlik bir toplantının ardından geldi.

Toplantıda partinin Muscat’ın alacağı her karara destek verme sözü çıktığı belirtiliyor.

Öldürülen gazetecinin ailesi de Muscat’ın geçen 2 yılda ülkedeki siyaseti temzilemek için bir şey yapmadığını belirtiyor.

Cinayetle ilgili 50’lili yaşlarda olan 3 kişi suçlanıyor.

Söz konusu 3 kişi 2017 Aralık ayında tutuklanmıştı. 3 kişi suçlamaları reddediyor.

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