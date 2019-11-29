Malta basını: Başbakan Muscat istifa edecek

Ülkede üst düzey siyasilerin istifasının ardından Malta basını Başbakan Muscat’ın da görevi bırakacağını iddia etti.Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastı ile bağlantılı olarak Başbakan Joseph Muscat'ın istifa edeceği iddia edildi. Times of Malta ve Malta Today gazeteleri adını açıklamadıkları kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde, Başbakan Muscat'ın istifa etmek üzere olduğunu öne sürdüler. İddialar resmi olarak henüz teyit edilmiş değil.

Times of Malta, 2013 yılında başbakanlığa seçilen Muscat'ın Cuma günü Cumhurbaşkanı George Vella tarafından kabul edildiği ve görüşmede niyetini Cumhurbaşkanı Vella'ya bildirdiğini yazdı. Gazetenin haberinde, Muscat'ın televizyonda yapacağı bir konuşma ile istifa edeceği ileri sürüldü.

Galizia suikastinin hâlâ tam olarak aydınlatılamaması ülkede tepkiyle karşılanıyor. Düzenlenen protestolarda göstericiler tarafından Başbakan Muscat’ın istifası isteniyor.

Özel Kalem Müdürü istifa etmişti

Rüşvet ve yolsuzluk konularında yazan gazeteci Galizia'nın 2017 yılında öldürülmesi ile bağlantılı soruşturma iş insanı Yorgen Fenech'in geçen hafta gözaltına alınması ile yeni bir boyut kazanmış ve hükümete yönelik baskı artmıştı.