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Malta bayraklı "Marella Dream" bin 454 yolcusuyla Marmaris'e geldi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Malta bayraklı "Marella Dream" bin 454 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Dream", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren gemi, sabah Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı.

Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz bin 454 turist ve 605 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Marella Dream", akşam Girit Adası'na hareket edecek.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, kruvaziyerin bu yıl ilçeye son liman ziyaretini 27 Aralık'ta yapacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiliz turist kruvaziyer Marella Dream marmaris

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