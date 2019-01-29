Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM’yi ziyaret etti.
Malta Cumhurbaşkanı Preca TBMM Şeref Holü ve Genel kurulu ziyaret etti. Preca, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile makamında görüştü. Daha sonra TBMM Başkanı Yıldırım ve Konuk Cumhurbaşkanı Preca TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören yeri ve TBMM Genel Kurulu’nu ziyaret ettiler.
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