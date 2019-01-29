Malta Cumhurbaşkanı Preca Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’de bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Preca, Ankara programına Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Preca’ya Anıtkabir ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Preca, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Konuk Cumhurbaşkanı Preca, burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.



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