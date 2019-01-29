Malta Cumhurbaşkanı Preca Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’de bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Preca, Ankara programına Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.
Konuk Cumhurbaşkanı Preca’ya Anıtkabir ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Preca, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Konuk Cumhurbaşkanı Preca, burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Beştepe'de 'sinema' zirvesi!
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum