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Malta Cumhurbaşkanı Preca Türkiye'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:30 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile bir araya geldi.

Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Preca ile Meclisteki makamında görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Yıldırım ve Preca, Meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi.

Preca, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldı.

TBMM Genel Kurul Salonunu da gezen konuk cumhurbaşkanı daha sonra Meclisten ayrıldı.

Öte yandan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta, Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Buradaki görüşme de basına kapalı gerçekleşti.

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