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Malta Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:51 | Son Güncelleme

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 23-24 Ocak'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri ve üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ayrıca Malta Cumhurbaşkanı Preca'nın 23 Ocak'ta İstanbul'da Türkiye-Malta İş Konseyi toplantısına katılarak, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Söz konusu ziyaretin, Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacağı kaydedildi.

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