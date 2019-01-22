HABER

Malta Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 17:48 | Son Güncelleme

MALTA Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

ANKARA, (DHA)- MALTA Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ziyaretin Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleşeceği bildirildi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Malta arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde ülkemizin Avrupa Birliği’yle ilişkileri ve üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Konuk Cumhurbaşkanı ayrıca 23 Ocak tarihinde İstanbul’da Türkiye Malta İş Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek, Türkiye ve Malta’dan önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla bir araya gelecektir. Sözkonusu ziyaret, Malta’dan ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyinde düzenlenen ilk resmi ziyareti teşkil etmektedir."

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Şanlıurfa'da AK Parti'li başkan adaylarına coşkulu karşılamaŞanlıurfa'da AK Parti'li başkan adaylarına coşkulu karşılama
Özhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazımÖzhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Soylu'nun 'Adam ol, sen de cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

Melih Gökçek: Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Gökçek: Bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.