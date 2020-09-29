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Malta, David Attenborough'nun, Prens George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişini geri istedi

29.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ünlü İngiliz doğa belgeselcisi David Attenborough'nun, Cambridge Dükü Prens William'ın yedi yaşındaki büyük oğlu Prens'e George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişi, Malta ile İngiltere arasında soruna neden oldu.

Malta, David Attenborough'nun, Prens George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişini geri istedi

Ünlü İngiliz doğa belgeselcisi David Attenborough'nun, Cambridge Dükü Prens William'ın yedi yaşındaki büyük oğlu Prens'e George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişi, Malta ile İngiltere arasında soruna neden oldu.

Malta, Attenborough'nun 1960'ların sonlarında ailesiyle bu ülkede tatil yaparken bulduğu fosilleşmiş dişi geri istedi.

Malta Kültür Bakanı Jose Herrera, Times of Malta gazetesine, dişin kültür miraslarının bir parçası olduğunu belirterek "Yerel bir müzede sergilenmeyi hak ediyor ve geri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Herrera, "Haklı olarak tarihi ve sanatsal eserlerimize çok önem veriyoruz. Ama doğal tarihimize bu özeni göstermiyoruz. Bu davranışın değişmesi çaba harcamaya kararlıyım" diye konuştu.

Saray talebe henüz yanıt vermedi

Dişin Prens George'a, Attenborough'nun son belgesinin özel gösterimi için Cumartesi günü aileyi ziyareti sırasında verildiğini duyuran Kensington Sarayı, Maltalı bakanın talebiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Dişin, 3,6 milyon yıl kadar önce nesli tükenen megalodon türü dev bir köpek balığına ait olduğu belirtiliyor. 'Büyük Diş' olarak da bilinen megalodonların büyüklükleri 16 metreye kadar çıkabiliyordu.

Doğa belgeselcisi David Attenborough, Prens William ve ailesini Kensington Sarayı'nda ziyaret etmişti.

Malta 1964'e kadar İngiliz sömürgesiydi.

FossilEra.com sitesine göre, megalodon dişleri birçok yerde bulunabilen görece yaygın bir fosil türü.

Yetişkin bir megalodon ve diğer köpekbalığı türlerinin yaşamları boyunca ya da büyürken binlerce dişinin döküldüğü belirtiliyor.

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