Malta Milli Günü resepsiyonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki Akdeniz ülkesi Türkiye ve Malta'nın bölgenin ve uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalardan doğrudan etkilendiğini belirterek, "Bu bakımdan ikili düzeyde ve çok taraflı platformlarda iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Malta'nın Ankara Büyükelçisi Carmel Vassallo'nun ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 54'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Kaymakcı, etkinlikte Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı nedeniyle resepsiyonun açılışına katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın mesajını okudu. Oktay mesajında, Türkiye ve Malta'nın Akdenizlilik kimliğini temsil eden ve yaşatan iki ülke olduğuna işaret ederek, Akdenizliliğin hoşgörü, farklı kültürlere saygı, açık fikirlilik, uzlaşmacılık ve yapıcılığı bünyesinde toplayan bir kimlik olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Malta ile öncelikleri ve menfaatlerinin yanı sıra gerek bölgesel gerek uluslararası konulara yönelik vizyonunun uyum içinde olduğuna dikkati çeken Oktay, "İki Akdeniz ülkesi olarak, bölgemizin ve genel olarak uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalardan doğrudan etkilenmekteyiz. Ülkelerimiz göç rotası üzerinde bulunmaktadır. Malta'nın özellikle Afrika kıtasından gelen birçok göçmeni ülkesinde misafir ettiğini biliyoruz. Biz de yaklaşık 4 milyon sığınmacıyı ülkemizde misafir ediyor ve bu durumun nasıl bir gayret gerektirdiğini biliyoruz. Bu bakımdan ikili düzeyde ve çok taraflı platformlarda iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye'nin Malta ile temaslarının tarihi çok eskiye dayansa da diplomatik ilişkilerin resmi olarak 1967'de tesis edildiğini hatırlatan Oktay, söz konusu ilişkilerin 50'inci yıl dönümünü geçen yıl kutladıklarını anımsattı. Oktay, bu anlamlı yıl dönümünde Malta'nın Ankara Büyükelçiliğinin de faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin sorunsuz ve sağlam bir zeminde ilerlediği değerlendirmesinde bulundu.

İkili iş birliğinin son yıllarda karşılıklı ziyaretlerle ciddi mesafe kazandığını vurgulayan Oktay, ilerleyen dönemde Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'yı Türkiye'de ağırlamaktan onur duyacaklarını belirtti. Oktay, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinde Malta'nın olumlu, yapıcı ve ön yargılardan uzak bir tutum benimsediğini belirterek, Malta'nın bu tutumunu ve desteğini AB Dönem Başkanlığı sırasında da sürdürdüğüne dikkati çekti. Oktay, Malta'nın desteğini ilerleyen dönemde de sürdüreceğine güvendiklerini kaydetti. İki ülke arasındaki önemli veçhelerden birisinin de ticari ve ekonomik bağlar olduğunu vurgulayan Oktay, geçen yıl 2016'ya kıyasla ticaret hacminin iki kat artış göstererek 600 milyon dolara yaklaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ticaret hacmimizin 1 milyar dolara çıkartılması hususundaki mutabakatımız ekseninde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk deniz ticaret filosuna bağlı gemilerin yaklaşık yüzde 30'u Malta bayrağı taşıyor. İkili ticaretimiz düzenli olarak yükseliyor. Malta, başarılı ekonomik performansı ve işsizliğin azaltılmasında katettiği mesafe ile örnek bir ülkedir. Malta'nın ekonomi çevreleri için cazibesi sürekli artmaktadır.