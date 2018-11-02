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Malta robotlara vatandaşlık vermeyi planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Malta robotlara vatandaşlık vermeyi planlıyor

Malta'nın robotlara vatandaşlık vermeyi planladığı bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre, Malta Dijital Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Silvio Schembri, ulusal yapay zeka stratejisinin tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, ulusal yapay zeka stratejisinde dünyada 10 ülke arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Schembri, yapay zekanın araştırılması, kullanımı ve geliştirilmesi için merkez kurmayı hedeflediklerini ve stratejinin 2019'da başlatılacağını aktardı.

Malta Yapay Zeka Görev Gücünün Başkanı Wayne Grixti de strateji çerçevesinde SingularityNET platformuyla yapay zeka robotlarına vatandaşlık verilmesi için bir pilot projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Suudi Arabistan, geçen yıl merkezi Hong Kong'da bulunan Hanson Robotics şirketinin ürettiği robot Sophia'ya vatandaşlık verdiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
malta robot vatandaşlık

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