HABER

Malta'da Başbakan Muscat'ın istifa edeceği iddiaları yalanlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 02:56 | Son Güncelleme

Malta'da Başbakan Muscat'ın istifa edeceği iddiaları yalanlandı

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının hükümet üzerinde yarattığı siyasi kriz dolayısıyla Başbakan Joseph Muscat'ın görevinden ayrılacağı haberlerine, hükümetten yalanlama geldi.

Galizia cinayetine ilişkin soruşturmanın son günlerdeki gelişmelerle hız kazanması ve Başbakan Muscat’ın kabinesine kadar uzanmasıyla ortaya çıkan siyasi kriz sürüyor.

Ada basınında dün öğleden sonra Başbakan Muscat’ın görevinden ve İşçi Partisi liderliğinden hemen ayrılmayı düşündüğüne yönelik çıkan haberleri, Malta Hükümeti yalanladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan görevinde kalarak, ülke tarihinin en büyük suçlarından birini söz verdiği üzere aydınlatmaya yoğunlaşacak. Yerel basında çıkan, kabinenin Başbakan’a güven duymadığı yönündeki haberler, herhangi bir doğrulama yapılmadan servis edilen icat edilmiş haberlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başbakan ve hükümetin, parlamentoda 3 gün önce yapılan gizli güven oylamasında güvenoyu aldığı vurgulandı.

- Son 10 günde 6. protesto

Malta'da Galizia cinayetinin bir an önce aydınlatılmasını isteyen ve bu konuda hükümeti sorumlu tutan çok sayıda kişi, son 10 gündeki 6. gösterilerini dün akşam saatlerinde yaptı.

Times of Malta'nın haberine göre, Başbakan Muscat'ın görevini bırakmayı düşündüğü şeklinde çıkan haberlerin ardından bugün toplanan kalabalığın daha coşkulu olduğu ifade edildi.

Öte yandan, soruşturmanın şüpheli isimlerinden ünlü iş adamı Yorgen Fenech’in dün serbest biçimde adliyeye gitmesi ülkede şaşkınlık yarattı. Ülkedeki kurallar gereği polis sorgusunun devam edebilmesi için aralıklarla gözaltı süresi uzatılan ve en fazla 48 saat gözaltında tutulabilen Fenech’in son gözaltı süresi cuma öğlen sona erdi. Emniyet güçlerinin, Fenech'e henüz bir suçlama yöneltmediği basına yansıdı.

- Daphne Caruana Galizia suikastı

Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.

Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.

Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım’da cumhurbaşkanlığı affını almıştı.

Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Fenech, sorgusunda Schembri’yi suikastin planlayıcısı olmakla suçlamıştı. Fenech’in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu. Hem Schembri hem bakanlar, haklarındaki iddiaları reddederken, Schembri iki gün boyunca sorgulanmıştı.

PARTNERPınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'Pınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'
İzmir’de 111 kaçak göçmen yakalandıİzmir’de 111 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da eşsiz gün batımıİstanbul'da eşsiz gün batımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daphne Caruana Galizia Daphne Caruana Galizia suikasti malta Malta Başbakanı Joseph Muscat Malta Hükümeti

En Çok Okunan Haberler

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

'Kamuoyu önünde tartışalım, referanduma kadar gider'

'Kamuoyu önünde tartışalım, referanduma kadar gider'

İstenmeyen adam ilan edildi!

İstenmeyen adam ilan edildi!

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da eşsiz gün batımı manzarası havadan görüntülendi

İstanbul'da eşsiz gün batımı

Dışişleri'nden Londra'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama

Dışişleri'nden Londra'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama

Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın

Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın!

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ile Ebubekir Sifil arasında sözlü tartışma: Haddini bil ya da lütfen dışarı çık

Sosyal medyada gündem oldu! 'Haddini bil burada konuş ya da lütfen dışarı çık'

İstanbul’da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı

İstanbul'da 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti: 47 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.