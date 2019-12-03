Malta'da Başbakan Muscat'ın istifası için gösteri düzenlendi

Malta’da binlerce kişi, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının hükümeti ve kendisi üzerinde baskı nedeniyle ocakta görevinden ayrılacağını açıklayan Başbakan Joseph Muscat’ın derhal istifa etmesi için gösteri düzenlendi.

Galizia cinayetine ilişkin soruşturmanın 14 Kasım’da cinayette aracı olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alınmasıyla hız kazanması ve akabinde baskı nedeniyle Başbakanın görevinden ocakta ayrılacağını açıklamasına rağmen Ada'da sular durulmuyor.

Malta’da Başbakanlık ve parlamento binasının önünde toplanan binlerce kişi, dün yaptığı bir açıklamayla ocak ayı içinde görevinden ayrılacağını açıklayan Başbakan Muscat’ın bir an önce istifa etmesini istedi.

Parlamento ve Başbakanlığın önüne konulan çok sayıda bariyerle devlet binalarından uzak tutulan göstericilerin hem binalara hem de giriş-çıkış yapan bakan ve parlamenterlere yumurta ile havuç attıkları bildirildi.

Bu arada, öldürülen gazetecinin 3 oğlu yaptıkları açıklamalarla annelerinin cinayeti dolayısıyla Başbakan Muscat’ın da sorgulanmasını istedi.