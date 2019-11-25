Malta'da gazeteci cinayeti soruşturmasındaki "aracıya" cumhurbaşkanı affı

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastinde aracı olduğundan şüphelenilen kişinin Cumhurbaşkanı tarafından affedildiği bildirildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın, Malta Başbakanlığına dayandırdığı haberinde, Melvin Theuma isimli kişinin Galizia cinayeti soruşturmasında, tam bir iş birliği göstererek affedilmesi için gerekli şartları sağladığı belirtildi.

Haberde, Theuma'nın şimdiye kadar iddialarını desteklemesi için yeterli delil sağladığı kaydedildi.

Malta Cumhurbaşkanı George Vella'nın, Theuma'nın af kararnamesini bugün öğleden sonra imzaladığı, Theuma'nın şartlara uymaması durumunda affın geri çekilebileceği aktarıldı.

- Theuma kısa süre önce tutuklanmıştı

Theuma, yasa dışı piyango ve kara para aklama suçlamalarıyla 14 Kasım'da tutuklanmıştı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, isim vermeden Theuma'yı işaret ederek, hakkında başka soruşturma bulunan bir tutuklunun, Galizia cinayetine ilişkin paylaşacağı bazı bilgiler karşılığında af talep ettiğini, kendisinin de af konusunda başbakanlık kararını imzaladığını açıklamıştı.