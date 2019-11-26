Malta'da gazeteci suikastı soruşturması istifa getirdi

Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti soruşturması ile bağlantılı olarak Başbakan Joseph Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri istifa etti. Özel kalem müdürünün istifa ettiğini açıklayan Başbakan Muscat, Schembri'nin istifa nedenine ilişkin bilgi vermedi. Ancak medyaya yansıyan haberlerde, Schembri’nin soruşturma kapsamında polise ifade vereceği iddia edildi. Cinayete ilişkin yeni şüphelerinin ifadesinin alınacağını duyuran polis yetkilileri ise, bu isimlerin kimler olduğunu açıklamadı. Times of Malta gazetesi ise soruşturmayı yürüten ekibe dayandırdığı haberinde, Schembri'nin de ifade verecek isimler arasında olduğunu yazdı.

Malta’da cinayet soruşturması kapsamında ülkenin tanınmış iş insanlarından Yorgen Fenech'in geçen hafta polis tarafından gözaltına alınmasının ardından, Başbakanın Özel Kalem Müdürü Schembri ile eski Enerji Bakanı Konrad Mizzi baskı altında kalmıştı. Schembri ve Mizzi'nin Panama'da gizli şirketleri olduğu ve Fenech'den para aldığı ortaya çıkmıştı.