Malta'da gazeteci suikastında af talebine ret

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan işadamının cezadan muaf tutulmak karşılığında tanıklık yapma teklifini reddetti.

Geçen hafta gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech, Galizia'yı hedef alan 2017'deki suikastın arkasında Muscat'ın eski özel kalem müdürü Keith Schembri'nin olduğunu öne sürmüş ve bildiklerini anlatması karşılığında dokunulmazlık talep etmişti.

Olağanüstü kabine toplantısının ardından geç saatlerde açıklama yapan Muscat, "Yorgen Fenech, Keith Schembri'ye suçlamalar yönelttikten sonra ikinci kez af talebinde bulundu. Ben de bu kararı kendim vermek istemedim, kabineyi topladım" diye konuştu. Başbakan Muscat, talebi oy birliği ile reddettiklerini söyledi.

Schembri'nin serbest bırakılmasına tepki

İşadamı Fenech'in suçlamalarının ardından polis tarafından Salı günü gözaltına alınan Schembri Perşembe gecesi serbest bırakıldı. Eski özel kalem müdürünün herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılması tepkiyle karşılandı. Galizia'nın oğlunun da aralarından bulunduğu bir grup gece boyunca başbakanlık binası önündeydi. Matthew Caruana Galizia, "Tam anlamıyla bir bilgi karartması var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ailem bir şeyden haberdar değil. Gazeteciler bir şey bilmiyor, insanlar bir şey bilmiyor. Bu yüzden buradayız" diye konuştu.