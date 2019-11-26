Malta'da hükümet gazeteci cinayeti soruşturması nedeniyle zorda

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada isimleri geçen Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da görevini askıya aldığını bildirdi.

Ülkede 14 Kasım'da yapılan kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin ifadelerinin ardından Galizia suikasti soruşturması genişletildi. Cinayette "aracı" olduğunu belirten Melvin Theuma'nın, cumhurbaşkanlığı affı karşılığında verdiği ifadelerin akabinde ünlü iş adamı Yorgen Fenech'in gözaltına alınması ve bunun devamında yaşanan gelişmeler ülke siyasetine de sıçradı ve tansiyonu yükseltti.

Times of Malta'nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Galizia suikasti soruşturmasında, Fenech ile Theuma arasındaki kayıtlarda adı geçtiği belirtilen Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, polis tarafından bu sabah ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine Başbakan Muscat, Schembri'nin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son gelişmeler ışığında toplanan Bakanlar Kurulunda bazı bakanların, soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde ismi geçen Turizm Bakanı Mizzi'nin istifa etmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi. Mizzi de öğleden sonra mevcut siyasi ortamda istifa etmesi gerektiğini dile getirerek, görevinden ayrıldığını duyurdu.