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  4. Malta'da iktidardaki İşçi Partisi'nin liderlik yarışını Robert Abela kazandı

Malta'da iktidardaki İşçi Partisi'nin liderlik yarışını Robert Abela kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 04:51 | Son Güncelleme

Abela, pazartesi günü hem parti liderliğini hem de başbakanlık koltuğunu Joseph Muscat'tan devralacak

Malta'da, iktidardaki İşçi Partisi'nde yeni lideri belirlemek için yapılan genel kurulda, oyların yarsından fazlasını alan Robert Abela'nın seçimi kazanması kesinleşti.

Mevcut parti lideri ve Başbakan Joseph Muscat'ın aralık ayında, Daphne Caruana Galizia soruşturmasının yarattığı siyasi baskı sonucu görevinden ayrılacağını açıklaması üzerine, İşçi Partisi Genel Kurulu, dün toplandı. Chris Fearne ve Robert Abela'nın yarıştığı, 17 bin 500 kayıtlı delegenin bulunduğu kongrede, gün boyu süren oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi.

Gece geç saatlerde oy sayımı devam ederken, 44 sandıktan 28'inin açıldığı, avukat Abela'nın, oyların yarıdan fazlasını alarak seçimi kazanmayı garantilediği belirtildi.

Bu sonuçla parti liderliğini kazanan Abela, İşçi Partisinin parlamentoda çoğunluğu elinde tutması sebebiyle başbakanlık koltuğuna da oturacak.

Abela, yaptığı ilk değerlendirmede, "Bugün tek kazanan var, o da İşçi Partisi. Şimdi ülkeyi birleştirmek için çok çalışmalıyız." dedi.

Sonuçların kesinleşmesini takiben, Başbakan ve İşçi Partisi lideri Joseph Muscat da twitter hesabından, "İşçi Partisi liderliğine seçildiğin için tebrikler Robert Abela. Pazartesi günü başbakanlığı sana devredeceğim için gurur duyuyorum." paylaşımında bulundu.

Malta'nın eski cumhurbaşkanlarından George Abela'nın oğlu olan hukuk mezunu Robert Abela, İşçi Partisinde liderlik yarışına soyunmadan önce Başbakan Muscat'ın hukuk danışmanı ve milletvekili olarak görev yapıyordu.

- Ada'yı sarsan Daphne Caruana Galizia suikastı

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgilerle haber yaparak gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de, Bidnja semtindeki evinin yakınında, otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım 2019'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaştığı bilgilerin, Başbakan Muscat'ın yakın ekibi ve kabinesindeki bazı isimlere kadar genişlemesi, ülkede geniş çaplı protestolara yol açtı.

Başbakan Muscat, aralık ayında protestoların yarattığı siyasi baskıyla, ocakta görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Joseph Muscat malta Malta İşçi Partisi Robert Abela

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