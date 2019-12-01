Malta'da istifa baskısı gören başbakana partisinden destek

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturması sebebiyle üzerindeki istifa baskısı artan Başbakan Joseph Muscat'a lideri olduğu İşçi Partisi'nden (LP) destek geldi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın, Muscat'ın LP liderliğini 18 Ocak’ta bırakacağı ve partide liderlik yarışının başlayacağı haberinin ardından, LP meclis grubundan oy birliğiyle Muscat'a güvenin tam olduğu ve alacağı her kararın destekleneceği görüşünün çıktığı belirtildi.

Adalet Bakanı Owen Bonicci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek, hükümetin de gerçeğin ortaya çıkmasından yana olduğunu kaydetti.

Eğitim Bakanı Evarist Bartolo ise partisinin halk için iyi şeyler yaparken, nasıl bu noktaya geldiğini sorguladı ve LP'nin kendi intiharını hazırlamaması gerektiği uyarısında bulundu.

Bu arada, Başbakan Muscat'ın, geçen salı günü soruşturma aydınlatılıncaya dek görevini kendiliğinden askıya alan ve hafta içinde can güvenliği riski taşıdığı için parlamentodan ek güvenlik talep eden Ekonomi Bakanı Chris Cardona'dan görevine dönmesini istediği bildirildi.