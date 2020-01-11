Malta'da Muscat döneminin sonuna doğru

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastinin kendi görev dönemine dair en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

Galizia cinayetine ilişkin soruşturmanın, kasım ayında kabinesindeki isimlere kadar genişlemesi sonucu ortaya çıkan siyasi baskıyla ocak ayında istifa edeceğini daha önce açıklayan Muscat, Başbakan ve parti lideri olarak, cuma akşamı son kez İşçi Partisi Kongresine hitap etti.

Liderliğinin ilk gününden bu yana birlik çağrısında bulunduğunu hatırlatan Muscat, partililerden bundan sonra da hiçbir bölünmeye izin vermemelerini istedi.

Muscat, istifa gerekçesini açıklarken, "Nefretin üstesinden gelmek için istifa kararı aldım. Kendi yaptığım ve başkalarının yaptığı hatalar için özür dileyen ilk kişi benim." dedi.

Ülkede kasım ayında gazeteci Galizia suikasti soruşturmasına ilişkin yoğun protestoların ardından görevinden ayrılmak durumunda kalan Muscat, "Caruana Galizia cinayeti, benim görev süremin en büyük pişmanlığı olarak kalmaya devam edecek. Onun yazdıkları beni incitti ancak, ailesinin yaşadığıyla kıyaslanamaz." diye konuştu.