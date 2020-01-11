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  4. Malta'da Muscat döneminin sonuna doğru

Malta'da Muscat döneminin sonuna doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 01:43 | Son Güncelleme

Başbakan Joseph Muscat: - "Nefretin üstesinden gelmek için istifa kararı aldım. Kendi yaptığım ve başkalarının yaptığı hatalar için özür dileyen ilk kişi benim" - "Caruana Galizia cinayeti, benim görev süremin en büyük pişmanlığı olarak kalmaya devam edecek"

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastinin kendi görev dönemine dair en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

Galizia cinayetine ilişkin soruşturmanın, kasım ayında kabinesindeki isimlere kadar genişlemesi sonucu ortaya çıkan siyasi baskıyla ocak ayında istifa edeceğini daha önce açıklayan Muscat, Başbakan ve parti lideri olarak, cuma akşamı son kez İşçi Partisi Kongresine hitap etti.

Liderliğinin ilk gününden bu yana birlik çağrısında bulunduğunu hatırlatan Muscat, partililerden bundan sonra da hiçbir bölünmeye izin vermemelerini istedi.

Muscat, istifa gerekçesini açıklarken, "Nefretin üstesinden gelmek için istifa kararı aldım. Kendi yaptığım ve başkalarının yaptığı hatalar için özür dileyen ilk kişi benim." dedi.

Ülkede kasım ayında gazeteci Galizia suikasti soruşturmasına ilişkin yoğun protestoların ardından görevinden ayrılmak durumunda kalan Muscat, "Caruana Galizia cinayeti, benim görev süremin en büyük pişmanlığı olarak kalmaya devam edecek. Onun yazdıkları beni incitti ancak, ailesinin yaşadığıyla kıyaslanamaz." diye konuştu.

Muscat, gelecekte de birey olarak insan hakları için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Muscat'ın açıklamalarına, İşçi Partisi’nin en büyük rakibi anamuhalefetteki Milliyetçi Parti’den "Muscat, gerçeküstü konuşmalarıyla halkı aldatmaya devam ediyor" tepkisi geldi.

-Yeni lider Pazar günü belli olacak

İşçi Partisi, 2008’de muhalefetteyken parti liderliğine seçilen Muscat, 2013 yılında partisini iktidara taşımıştı. Muscat, 2008'den bu yana girdiği 10 seçimden zaferle çıkmayı başarmıştı.

Muscat sonrası dönem için parti liderini belirlemek üzere 17 bini aşkın İşçi Partisi kongre üyesi cumartesi günü oy kullanacak. Yeni liderin pazar gününün ilk saatlerinde belli olması bekleniyor.

Parti liderliği için Başbakan Yardımcısı Chris Fearne ile milletvekili Robert Abela’nın isimleri öne çıkıyor. Parti liderliğini kazanacak isim, İşçi Parti’nin parlamentoda çoğunluğu elinde tutması sebebiyle Başbakanlık koltuğuna da oturacak.

- Ada'yı sarsan Daphne Caruana Galizia suikastı

Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin Enerji Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.

Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım 2019'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında Cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.

Taksi şoförü Melvin Theuma'nın ifadesi doğrultusunda "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla Ada'dan kaçmaya çalışırken gözaltına alınarak uzun süre sorgulanmıştı.

Fenech'in ifadesinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu. Hem Schembri hem bakanlar, haklarındaki iddiaları reddederken, Schembri iki gün boyunca sorgulanmış, sonrasında serbest kalmıştı.

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda Ada'da artan protestoların yarattığı siyasi baskıyla Başbakan Muscat, ocak ayında görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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