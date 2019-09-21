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Malta'da Türk firmasının yaptığı kara yolu projesinin ilk etabı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 00:59 | Son Güncelleme

Yıldırım Holding’in yükleniciliğini üstlendiği Malta Marsa Kavşağı projesinin ilk etabı bugün açıldı -Malta Başbakanı Joseph Muscat: -"Bu projenin Türkiye ile Malta arasında ileriki dönemde bu alanda daha fazla iş birliği için önemli bir temel oluşturacağını umuyorum"

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Yıldırım Holding’in yükleniciliğini üstlendiği Malta Marsa Kavşağı projesinin ilk etabının açılışı dolayısıyla Türk dostlarına teşekkür ederken, bu projenin daha fazla iş birliği için temel oluşturmasını umduğunu söyledi.

Ada ülkesi Malta'nın önemli kara yolu projelerinden olan Yıldırım Holding'in yükleniciliğini üstlendiği Marsa Kavşağı projesinin ilk etabı bugün düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Malta Başbakanı Joseph Muscat, Ulaştırma, Altyapı ve Büyük Projeler Bakanı Ian Borg, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı, Yıldırım Holding Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Yıldırım Holding yetkilileri ve Maltalı yetkililer katıldı.

Törende konuşan Başbakan Muscat, Malta Hükümetinin ekonomik başarılarına ve altyapı alanındaki projelerine değindikten sonra projenin ilk etabının başarılı şekilde tamamlanması dolayısıyla Türk dostlarına teşekkür etmek istediğini söyledi.

Söz konusu ihale bir Türk firmasına verildiğinde bazı eleştirilerle karşılaştıklarını anlatan Muscat, buna karşın şirketin projenin bu ilk bölümünü takviminin de öncesinde, Malta’nın bağımsızlığını kazanmasının 55. yıl dönümüne denk gelecek şekilde hızla teslim ettiğine dikkati çekti. Muscat, bundan dolayı Türk firmasının ne kadar doğru bir seçim olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Türk firmasının, bu projeyi yüksek AB standartlarında gerçekleştirdiğini dile getiren Muscat, Maltalı işçilerin, Türk işverenleri ve Türk işçilerle birlikte çalışmaktan çok memnun olduklarını da belirtti.

Başbakan Muscat, "Bu projenin Türkiye ile Malta arasında ileri dönemde bu alanda daha fazla iş birliği için önemli bir temel oluşturacağını umuyorum." dedi.

Ulaştırma, Altyapı ve Büyük Projeler Bakanı Ian Borg da yaptığı konuşmada, hükümetin Malta'da ulaştırma alanında gerçekleştirmekte olduğu projelere değinerek, "Maltalı ve yabancı yatırımcılar ile işçilerin, bu bağlamda bilhassa Türk şirketinin bu alandaki çalışmalarını görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Marsa Kavşağı Projesi, toplamda 7 köprü ve üç farklı seviyeden oluşan bir kara yolu, köprü, yol ve altyapı projeleri bütünü olarak geliştirildi.

Söz konusu proje, Malta Adası’nın en kritik kara yolu bağlantılarının bulunduğu ve adanın en yüksek trafik hacmine sahip bir noktasında yer alıyor.

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