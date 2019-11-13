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Malta'daki Türk şehitliği yakınına yapılması planlanan hafif sanayi tesisi projesinden vazgeçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 20:31 | Son Güncelleme

Adadaki tarihi Türk Şehitliği'nin yanına yapılmak istenen ve şehitliğe zarar vereceği belirtilen hafif sanayi tesisi için yapılan teklif, başvuru sahibi tarafından geri çekildi

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği yakınına yapılması planlanan hafif sanayi tesisi için Malta Planlama Kurumu'na yapılan teklif geri çekildi.

Malta’nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta’nın haberine göre, Mimari yapısıyla adada "Osmanlı Tac Mahali" olarak anılan tarihi Türk Şehitliği yanına yapılmak istenen ve şehitliğe zarar vereceği gerekçesiyle adadaki Türk ve Maltalıların ortak karşı duruş sergilediği hafif sanayi tesisini açma planı kamuoyunda tepki yarattığı gerekçesiyle proje sahibi tarafından geri çekildi.

Haberde, proje adına başvuru sahibinin, Malta Planlama Kurumu’ndaki başvurusunu hiçbir gerekçe göstermeden geri çektiği belirtildi.

AA muhabirine bilgi veren diplomatik kaynaklar da başvurunun geri çekildiğini teyit etti.

"Malta'daki Osmanlı-Müslüman Mezarlığı" isimli kitabın yazarı ve aynı zamanda Malta Üniversitesi Öğretim Üyesi Mimar Prof. Conrad Thake, 27 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, mezarlığa saygı duyan bir proje olmadığını belirtmişti. Thake, projeye karşı ilk itiraz başvurusu yapan isimlerden olmuştu.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin resmen itiraz ettiği, Türk Hava Yolları Malta Şubesinin de kamuoyu oluşmasında önemli destek verdiği projeye karşı, adada yaşayan Türkler, ata yadigarlarına, Maltalılar da kültürel miraslarına sahip çıkmak için Malta Planlama Kurumu’na eylül ayında çok sayıda itiraz başvurusu yapmıştı.

Malta Planlama Kurumu'nun 30 Kasım'a kadar söz konusu projenin akıbetine dair kararını açıklaması bekleniyordu.

- Malta Türk Şehitliği

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han tarafından verilen talimatla, 1565'teki Osmanlı kuvvetlerinin kuşattığı ve aralarında Turgut Reis'in de olduğu çok sayıda kayıp verilen Malta'da 1874'te Türk şehitleri için şehitlik yapıldı.

Şehitliğin yapımını, Osmanlı Sultanı ile de arası iyi olan Malta'nın o dönemki ünlü mimarlarından Emanuele Luigi Galizia üstlendi.

Mimarisiyle ilgi odağı olan şehitlikte, Malta kuşatmasında yaşamını yitirenlerin yanı sıra 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından çeşitli cephelerde esir edilerek Malta'ya getirilen ve burada hayata gözlerini yuman 22 Türk'ün de kabri bulunuyor.

Şehitlik, başkent Valetta'ya 5 kilometre mesafedeki Marsa semtinde yer alıyor.

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