Malta, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin "Diciotti gemisinin kurtardığı göçmenlerin karaya çıkma işlemlerinden Malta’nın sorumlu olduğu" şeklindeki ifadesine karşılık, sorumluluğunun İtalya'da olduğu yanıtını verdi.
Malta Hükümet Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Conte’nin Cumhuriyet Senatosu'nda yaptığı "İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisinin kurtardığı göçmenlerin karaya çıkma operasyonundan Malta’nın sorumlu olduğu" şeklindeki ifadelerine tepki gösterildi.
Conte'nin beyanlarının "yanlış" olduğu belirtilen açıklamada, "Malta hükümeti, uluslararası ve Avrupa Birliği (AB) kanunlarından doğan ilgili yükümlülükleri uyarınca İtalya'nın Diciotti olayında net bir şekilde karaya çıkmayla ilgili tüm sorumluluğu taşıdığının altını çizmektedir." ifadesine yer verildi.
Malta'nın hiçbir şekilde uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarından kaçmadığının vurgulandığı açıklamada, göçmenlerin bulunduğu tekneye yardım teklifinde bulunulduğu ancak bu teklifin reddedildiği bilgisi paylaşıldı.
- "Göçmenler gemiye alındığı an Ortak Avrupa İltica Sistemi devreye girer"
Malta'nın açık denizde bulunan bir tekneye zorla engel olamayacağının altının çizildiği açıklamada, Malta'nın sorumluluklarını yerine getirerek seyir halindeki tekneyi yakından takip ettiği kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İtalyan gemisi, kontrol ve yetkilerini uygulayarak tekneyi karasularının hemen dışında durdurdu, göçmenleri sahil güvenlik gemisine ve dolayısıyla İtalyan topraklarına aldı. Sonuç olarak, 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve ilgili AB yasaları uyarınca tüm sorumluluk İtalya'ya aittir. Dublin Sözleşmesi de dahil olmak üzere Ortak Avrupa İltica Sistemi, kurtarılan kişiler gemiye alındığı anda devreye girmiştir."
- "Yanlış açıklamalar yapılmamalı"
Olayın bir arama kurtarma vakası olarak değerlendirilmesi halinde de Malta'nın arama kurtarma bölgesindeki herhangi bir faaliyetin yetkili otoriteler tarafından koordine edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, en yakın güvenli limanda karaya çıkarma işleminin yapılması gerektiğine işaret edildi.
Bu vakada da en yakın güvenli limanın İtalya'nın güneybatısındaki Lampedusa Adası olduğunun aktarıldığı açıklamada, "İtalyan hükümeti, Lampedusa’yı güvenli olarak tanımlamıyorsa bir alternatif sağlama yükünü omuzlaması gerekir. Malta, uluslararası iş birliğinin devamı ve yanlış basın açıklamalarının yapılmaması konusundaki çağrısını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.
İtalya Başbakanı Conte, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunda sabah yaptığı konuşmada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisi tarafından geçen ay kurtarılan göçmenlerin karaya çıkma operasyonunun Malta'nın sorumluluğunda olduğunu söylemişti.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 10 gün boyunca yaklaşık 190 göçmenin karaya çıkmasına izin vermemiş, bu sebeple hakkında adam kaçırma suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Olay, Arnavutluk'un 20, İrlanda'nın 20 ve Vatikan'ın da 100 göçmeni kabul edeceğini açıklamasının ardından geminin İtalya kıyılarına yanaşmasına izin verilmesiyle çözülmüştü.
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