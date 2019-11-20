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Maltalı gazeteci suikasti soruşturmasında gözaltı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 13:45 | Son Güncelleme

Malta'da hükümeti yolsuzlukla suçlayan gazeteci Caruana Galizia'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Malta'nın önde gelen iş insanlarından Yorgen Fenech'in gözaltına alındığı bildirildi.

Maltalı gazeteci suikasti soruşturmasında gözaltı

Ülkesi Malta'ya ilişkin yolsuzluk araştırmalarıyla tanınan 53 yaşındaki gazeteci ve blog yazarı Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Malta'nın tanınan iş insanlarından Yorgen Fenech'in polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Galizia 16 Ekim 2017'de arabasına yerleştirilen bombayla öldürülmüştü.

Fenech'in gözaltına alınması, hükümetin bir gün önce 2017 yılındaki suikastte rolü olduğundan şüphelenilen bir kişiye hukuki bağlayıcılığı olan kanıt sunması halinde af teklif edeceğini duyurmasından sonra gerçekleşti.

Fenech'in bağlantısı

Fenech 2013 yılında Malta hükümetinden büyük bir enerji ihalesi alan bir grubun başında bulunuyor. Caruana Galizia öldürülmeden önce Dubai'deki 17 Black Limited isimli gizemli bir şirket hakkında bir yazı kaleme almış ve Maltalı siyasetçilerle bağlantısı olduğunu iddia etmişti. Araştırmacı gazeteci şirketin sahibinin kim olduğunu bulamadan öldürülmüştü, ancak Reuters haber ajansı daha sonra bu kişinin Fenech olduğunu ortaya çıkardı.

Maltalı maliye yetkilileri daha sonra Enerji Bakanı Konrad Mizzi ve hükümet yetkilisi Keith Schembri'nin Panama'da gizli şirketleri olduğunu ve 17 Black Limited şirketinden bu şirketlere amacı belli olmayan ve 2 milyon doları bulan ödemeler yapıldığını ortaya çıkardı.

Mizzi ve Schembri ekim ayında yaptıkları açıklamada 17 Black ve Fenech arasında bağlantı olduğunu bilmediklerini, Fenech ve enerji projelerinden ödeme alınması ile ilgili bir plandan haberdar olmadıklarını söyledi. Fenech de herhangi bir siyasetçiye ödeme yaptığı iddialarını reddetti.

Reuters/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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