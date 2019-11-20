Maltalı gazeteci suikasti soruşturmasında gözaltı

Fenech 2013 yılında Malta hükümetinden büyük bir enerji ihalesi alan bir grubun başında bulunuyor. Caruana Galizia öldürülmeden önce Dubai'deki 17 Black Limited isimli gizemli bir şirket hakkında bir yazı kaleme almış ve Maltalı siyasetçilerle bağlantısı olduğunu iddia etmişti. Araştırmacı gazeteci şirketin sahibinin kim olduğunu bulamadan öldürülmüştü, ancak Reuters haber ajansı daha sonra bu kişinin Fenech olduğunu ortaya çıkardı.

Maltalı maliye yetkilileri daha sonra Enerji Bakanı Konrad Mizzi ve hükümet yetkilisi Keith Schembri'nin Panama'da gizli şirketleri olduğunu ve 17 Black Limited şirketinden bu şirketlere amacı belli olmayan ve 2 milyon doları bulan ödemeler yapıldığını ortaya çıkardı.

Mizzi ve Schembri ekim ayında yaptıkları açıklamada 17 Black ve Fenech arasında bağlantı olduğunu bilmediklerini, Fenech ve enerji projelerinden ödeme alınması ile ilgili bir plandan haberdar olmadıklarını söyledi. Fenech de herhangi bir siyasetçiye ödeme yaptığı iddialarını reddetti.

Reuters/SSB, EC

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