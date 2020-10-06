Maltalı Gazeteci Suikastında 4 Fransız Bankasına Suç Duyurusu

Sherpa ve Daphne-Caruana-Galizia Vakfı, Mali Suçlar Şubesi'ne (PNF) yaptıkları suç duyurusunda, Maltalı gazetecinin ölmeden önce, 4 Fransız bankası BNP Paribas, Societe General, Natixis ve CIC ile yatırım fonu ve finans kuruluşu Rivage Investment'ın "ağır kara para aklama" operasyonlarına karıştığı üzerinde çalıştığını vurguladı.

Malta'da 2017 yılında aracına bomba yerleştirilerek düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'ya ilişkin soruşturma devam ederken, yolsuzluklarla mücadele etmek üzere kurulan Sherpa derneği ve Daphne-Caruana-Galizia Vakfı, 4 Fransız Bankası ve bir finans kuruluşu aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Sherpa Örgütü ve gazetecinin ailesi tarafından kurulan vakıf tarafından yapılan ortak açıklamada, Ulusal Mali Suçlar savcılığından, "bu bankalar aleyhinde ağırlaştırılmış kara para aklama, yolsuzluk, suç ortaklığı ve ağırlaştırılmış gizliliğe ilişkin" soruşturma açılmasını talep ettikleri belirtildi.

Sherpa ve vakıf, bu bankaları, "Kasım 2017'de Yorgen Fenech'in sahibi olduğu ElectroGas Malta Limited şirketine, bağlı ortaklıklar veya şubeler aracılığıyla, gaz özelleştirme piyasasıyla ilgili güçlü yolsuzluk şüphelerine ve gazetecinin öldürülmesine rağmen kredi vermekle" suçluyor:

"Bu finansal aracılar, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etme yükümlülüklerine tabidir ve özellikle iş yaptıkları şirketlerin intifa hakkı sahiplerini belirlemelidir. ElectroGas'ın basının ortaya çıkardığı yolsuzluk skandalına en azından karışmış olduğunu anlamaları ve bunu dikkate almaları gerekirdi."

Sherpa'nın yasadışı mali akışlar biriminin başkanı Laura Rousseau, suç duyurusunun hedefini, "Yolsuzluğu görmeyen veya görmezden gelen bankaların davranışlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" sözleriyle özetledi.