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Maltalı Gazeteci Suikastında 4 Fransız Bankasına Suç Duyurusu

06.10.2020 01:28 | Son Güncelleme

Malta'da 2017 yılında aracına bomba yerleştirilerek düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'ya ilişkin soruşturma devam ederken, soruşturmayla ilgili 4 Fransız Bankası ve bir finans kuruluşu aleyhinde suç duyurusunda bulunuldu

Maltalı Gazeteci Suikastında 4 Fransız Bankasına Suç Duyurusu

Malta'da 2017 yılında aracına bomba yerleştirilerek düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'ya ilişkin soruşturma devam ederken, yolsuzluklarla mücadele etmek üzere kurulan Sherpa derneği ve Daphne-Caruana-Galizia Vakfı, 4 Fransız Bankası ve bir finans kuruluşu aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Sherpa ve Daphne-Caruana-Galizia Vakfı, Mali Suçlar Şubesi'ne (PNF) yaptıkları suç duyurusunda, Maltalı gazetecinin ölmeden önce, 4 Fransız bankası BNP Paribas, Societe General, Natixis ve CIC ile yatırım fonu ve finans kuruluşu Rivage Investment'ın "ağır kara para aklama" operasyonlarına karıştığı üzerinde çalıştığını vurguladı.

Malta'da süren davanın yanı sıra Fransa'da yeni bir adli cephe açmayı hedefleyen Sherpa örgütü, bu bankaların, gazeteciye düzenlenen suikast olayına adı karışan Maltalı gaz şirketi ElectroGas'ın eski yöneticisi Yorgen Fenech'e verdikleri krediler aracılığıyla, 'kara para aklama operasyonlarına katıldığı' iddiasının araştırılmasını istiyor.

Sherpa Örgütü ve gazetecinin ailesi tarafından kurulan vakıf tarafından yapılan ortak açıklamada, Ulusal Mali Suçlar savcılığından, "bu bankalar aleyhinde ağırlaştırılmış kara para aklama, yolsuzluk, suç ortaklığı ve ağırlaştırılmış gizliliğe ilişkin" soruşturma açılmasını talep ettikleri belirtildi.

Sherpa ve vakıf, bu bankaları, "Kasım 2017'de Yorgen Fenech'in sahibi olduğu ElectroGas Malta Limited şirketine, bağlı ortaklıklar veya şubeler aracılığıyla, gaz özelleştirme piyasasıyla ilgili güçlü yolsuzluk şüphelerine ve gazetecinin öldürülmesine rağmen kredi vermekle" suçluyor:

"Bu finansal aracılar, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etme yükümlülüklerine tabidir ve özellikle iş yaptıkları şirketlerin intifa hakkı sahiplerini belirlemelidir. ElectroGas'ın basının ortaya çıkardığı yolsuzluk skandalına en azından karışmış olduğunu anlamaları ve bunu dikkate almaları gerekirdi."

Sherpa'nın yasadışı mali akışlar biriminin başkanı Laura Rousseau, suç duyurusunun hedefini, "Yolsuzluğu görmeyen veya görmezden gelen bankaların davranışlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" sözleriyle özetledi.

Dubaili şirket ve Fransa

ElectroGas Malta Limited, 30 Kasım 2017 tarihinde, bir grup Avrupa bankasında, halihazırda yolsuzluktan şüphelenilen bir konsorsiyumun, 210 milyon euro'luk 'yeniden finansman planına' katılmakla suçlanıyor.

Maltalı gazeteci Daphne Caruana, enerji yolsuzluğunu araştırırken, 16 Ekim 2017'de arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Panama Belgeleri'nin Malta bölümünü araştırarak, Dubai'de 17Black adlı bir şirketin, Malta Başbakanı'nın eski kabine başkanı Keith Schembri'ye ve eski Turizm Bakanı Konrad Mizzi'ye 2 milyon euro ödediğini ortaya çıkardı.

Gazetecinin araştırmalarına kaldığı yerden devam etmek üzere kurulan gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories, 17Black'in, Fransa'da otellere ve at çiftliğine sahip zengin bir işadamı olan Yorgen Fenech'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Yorgen Fenech hakkında, 2019 yılının Kasım ayında araştırmacı gazetecinin öldürülmesine suç ortaklığı yapmaktan soruşturma başlatıldı. Saldırıyı düzenlediği belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Geçen Şubat ayında, Fransa'da Fenech'in Fransa'daki ekonomik faaliyetlerinin, iki eski bakan Schembri ve Mizzi'ye rüşvet verip vermediğinin ortaya çıkarılması için ayrı bir soruşturma açıldı.

İki ay önce, gazetecinin ailesi ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, üç kişiye karşı "cinayette suç ortaklığı" ve "yolsuzluk" nedeniyle Ulusal Mali Suçlar Savcılığı'na şikayette bulunmuştu

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