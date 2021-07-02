Maltalı yüzücü hiç durmadan 125,6 kilometre yüzdü

İtalya ve Malta basınına yansıyan haberlere göre, İtalya'nın Akdeniz'deki adalarından Linosa'dan 28 Haziran Pazartesi yüzmeye başlayan Agius, 52 saat durmadan 125,6 kilometrelik mesafe katederek Malta'nın Gozo Adası'na 30 Haziran Çarşamba akşamı geç saatlerde ulaşmayı başardı.

24 KİŞİLİK EKİP DESTEK VERDİ

Agius'a parkuru boyunca 24 kişilik destek ekibi eşlik ederken Maltalı yüzücüye her 29 dakikada bir yapılan mini molalarla su ve sıvı gıda verildi.

35 yaşındaki Agius, 10 saatlik dinlenmenin ardından yaptığı açıklamada, destekçilerine teşekkür ederek biraz kas ağrısı ile ağzı ve burnunu yakan deniz tuzunun acısını hissettiğini belirtti.

Agius'un bu yüzüşünün, ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanması halinde, 2014'te Bahamalar'da South Eleuthera adasından Nassau'ya 41 saat 21 dakikada 124,4 kilometre yüzen Avustralyalı Chloe McCardle'ın rekoru da geliştirilmiş olacak.

DENİZDEKİ DALGA NEDENİYLE ROTA DEĞİŞTİ

Agius'un ilk aşamada 130 kilometre yüzmeyi planladığı ancak denizin dalgalı olması sebebiyle rotasını biraz daha kısalttığı ifade edildi.

Eski yüzücü olan ve Malta'yı 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden Agius, ülkesinde yüzme antrenörlüğü yapıyor, aynı zamanda da denizlerin kirlenmesi konusuna dikkati çekmek için çalışmalar yapıyor.

(AA)

