Malta'nın göçmenleri taşıyan gemiye giriş izni vermesi

Sea Eye, güvenli olmadığı gerekçesiyle geminin Trablus Limanı'na gitmeyi kabul etmemiş ve istikametini İtalya’nın Lampedusa Adası'na çevirmişti.

Gemideki 40 göçmenle ilgili çözüm bulunduğuna işaret eden Seehofer, "Alan Kurdi’deki göçmenlere karaya çıkma imkanı verilmesi konusunda hızlı bir uzlaşmaya varılmasının başarıldığı için memnunum. Malta bu şekilde önemli dayanışma sinyali verdi ve burada doğru yönde adım atıyoruz.” ifadesini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Lampedusa'ya doğru yaklaşmakta olan "Alan Kurdi" gemisinin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararı imzalamıştı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın talebi doğrultusunda Malta, Alman gemisi 'Alan Kurdi’deki 40 göçmenin limana girmesine izin verecek. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu kişilerin tamamının AB üyesi ülkeler arasında dağıtımını ayarladı. Hiçbir göçmen Malta’da kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Akdeniz’deki düzensiz göçmenlerle ilgili bazı AB ülkelerinin içişleri bakanlarının katılacağı bir zirvenin eylül ayında Malta'da yapılacağı belirtildi.

