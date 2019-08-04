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Malta'nın göçmenleri taşıyan gemiye giriş izni vermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: - "(Göçmenleri taşıyan) Alan Kurdi'deki göçmenlere karaya çıkma imkanı verilmesi konusunda hızlı bir uzlaşmaya varılmasının başarıldığı için memnunum. Malta bu şekilde önemli dayanışma sinyali verdi ve burada doğru yönde adım atıyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Malta’nın Akdeniz’de 40 göçmeni kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye'a ait "Alan Kurdi" gemisine limana giriş izni vermesini memnuniyetle karşıladı.

Seehofer, hafta ortasında Libya açıklarında 40 düzensiz göçmeni kurtaran ve Malta'nın dün limanına giriş izni verdiği "Alan Kurdi" gemisine ilişkin Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulundu.

Gemideki 40 göçmenle ilgili çözüm bulunduğuna işaret eden Seehofer, "Alan Kurdi’deki göçmenlere karaya çıkma imkanı verilmesi konusunda hızlı bir uzlaşmaya varılmasının başarıldığı için memnunum. Malta bu şekilde önemli dayanışma sinyali verdi ve burada doğru yönde adım atıyoruz.” ifadesini kullandı.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye’a ait "Alan Kurdi" gemisi, 31 Temmuz Çarşamba günü Libya'nın 30 mil açığında 3'ü çocuk, biri hamile 2'si kadın 40 göçmeni kurtarmıştı.

Sea Eye, güvenli olmadığı gerekçesiyle geminin Trablus Limanı'na gitmeyi kabul etmemiş ve istikametini İtalya’nın Lampedusa Adası'na çevirmişti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Lampedusa'ya doğru yaklaşmakta olan "Alan Kurdi" gemisinin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararı imzalamıştı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın talebi doğrultusunda Malta, Alman gemisi 'Alan Kurdi’deki 40 göçmenin limana girmesine izin verecek. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu kişilerin tamamının AB üyesi ülkeler arasında dağıtımını ayarladı. Hiçbir göçmen Malta’da kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Akdeniz’deki düzensiz göçmenlerle ilgili bazı AB ülkelerinin içişleri bakanlarının katılacağı bir zirvenin eylül ayında Malta'da yapılacağı belirtildi.

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Alan Kurdi Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer düzensiz göçmen malta Sea-Eye

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