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Maltepe açıklarında kayık battı, balıkçıları sahil güvenlik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 21:03 | Son Güncelleme

MALTEPE açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu kayık battı.

Maltepe açıklarında kayık battı, balıkçıları sahil güvenlik kurtardı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu kayık battı. Balık tutmak için denize açılan 2 arkadaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay saat 19.30 sıralarında Maltepe açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 2 arkadaş balık tutmak için kayıkla Marmara Denizi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 600 metre açıkta balık tutan arkadaşların kayığı henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Kayıktakiler denize düştü. Bu sırada Marmara Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik gemisi denizde çırpınanları fark ederek, bölgeye yöneldi. Denize düşen 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ekipler 2 kişiyi kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Maltepe açıklarında kayık battı, balıkçıları sahil güvenlik kurtardıMaltepe açıklarında kayık battı, balıkçıları sahil güvenlik kurtardıMaltepe açıklarında kayık battı, balıkçıları sahil güvenlik kurtardıMaltepe açıklarında kayık battı, balıkçıları sahil güvenlik kurtardı

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