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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir? Ali Kılıç nereli ve kaç yaşında?

20.05.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maltepe; Anadolu yakasında bulunan ve Marmara Denizi'ne kıyı olan son derece hareketli güzide ilçelerinden biridir. Popüler kafeleri ile dikkat çeken ilçe her zaman kalabalıktır. Peki Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir? Ali Kılıç nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir? Ali Kılıç nereli ve kaç yaşında?

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Maltepe, İstanbul'un en gözde ilçeleri arasında bulunuyor. Aydınevler, Büyükbakkalköy, Cevizli, Feyzullah, Gülsuyu, İdealtepe, Küçükyalı, Yalı ve Zümrütevler olmak üzere toplamda 8 semtten oluşan ilçenin posta kodu 34844'tür. Peki Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir? Ali Kılıç nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ KİMDİR?

Ali Kılıç 1964 yılında Tunceli Pülümür’de dünyaya geldi. 1980’de yurtdışına çıktı. Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan gazeteciliğe başladı.

Ali Kılıç bir gazetenin Münih temsilciğini yaptı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya’daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevini üstlendi. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı olarak seçilen Kılıç son seçimlerde yeniden aday gösterildi ve kazandı.

ALİ KILIÇ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Kılıç, 58 yaşındadır. Ali Kılıç, Maltepe Belediye başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

Maltepe Belediyesi hangi partide 2022? Maltepe Belediye Başkanı kim? Ali Kılıç kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Maltepe Belediyesi hangi partide 2022? Maltepe Belediye Başkanı kim? Ali Kılıç kimdir? Nereli ve kaç yaşında?


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