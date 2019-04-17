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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Maltepe Belediye Başkanlığı’na seçilen Ali Kılıç mazbatasını aldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mazbatasını aldı

İstanbul, (DHA)-31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Maltepe Belediye Başkanlığı’na seçilen Ali Kılıç mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Maltepe Belediye Başkanı seçilen Ali Kılıç, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde mazbatasını aldı. Adliye çıkışında alkışlarla karşılanan Kılıç, mazbatasını Maltepeli vatandaşlara armağan ettiğini söyledi.

“BU MAZBATAYI MALTEPE HALKI ADINA ALDIM”

Mazabatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Ali Kılıç şu şekilde konuştu:

“Yaklaşık 17 gündür Maltepe’de bir demokrasi sınavı veriliyor. Bu sınav verilirken 31 Mart günü sandığa giden hemşehrilerimizin oylarına sahip çıktık. Çünkü, her oyun ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorduk. Maltepe halkı 31 Mart günü kararını vermişti. Ancak birileri bu karardan rahatsız olmuştu. Demokrasi gereği biz onlara da saygı duyduk. Açtık çuvalları tekrar tekrar saydık. Mızıkçılık yaptılar, bir kere daha saydık. Derviş sabrıyla kendilerine her zaman dostluk elini uzattık. Maltepe halkı kararını vermiş. Geçmiş 5 yıl boyunca hiç kimseyi ötekileştirmedik. İster oy versinler ister vermesinler. Herkesi başımızın tacı yaptık. Bu çalışma Maltepe halkı nezdinde karşılık görmüştür. Ekrem başkanımız da mazbatasını aldı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hakk'a hizmeti halka hizmet sayan bir anlayışla yapılacağını önümüzdeki 5 yılda İstanbul halkı görecektir. Bu mazbatayı Maltepe halkı adına aldım. Yolumuz açık olsun.”

(FOTOĞRAFLI)

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mazbatasını aldı

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