Maltepe Belediye Başkanı: İşsizlik sorununu çözecek projelerimiz var

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cevizli mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde işçilerle bir araya geldi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıç, “İşsizlik sorununu çözecek projelerimiz var. Daha güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edebiliriz” dedi.

Altıntepe, Küçükyalı, Çınar mahalleleri okul aile birlikleriyle bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, daha sonra Cevizli Mahallesi’ndeki esnafları ve semt pazarını dolaşarak, vatandaşların Regaib kandilini kutladı. Ardından mahalle muhtarlığına tekrar adaylığını koyan Cevizli Mahalle Muhtarı Fikret Birdal’ı da makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ileten Kılıç, mahallede yaptıkları çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ziyarette atölyenin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıç, işsizliğin çözümüne az da olsa katkıda bulunmak için belediye olarak yeni dönemde atölye projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

“GÜZEL BİR TÜRKİYE’Yİ BİRLİKTE İNŞA EDEBİLİRİZ”

110 kişilik bir tekstil atölyesinin dokuma ve modellik bölümlerini ziyaret edip atölye hakkında bilgi alan ve işçilerin sorunlarını dinleyen Kılıç, “İşsizliğe az da olsa çözüm bulabilmek adına yeni dönemde birtakım atölye ve çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bizlere gelen 10 bine yakın iş başvurusu var. Bunların tamamına çözüm bulabilmemiz tek başımıza zor. O yüzden projeler geliştiriyoruz” dedi.