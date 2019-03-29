Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, hak sahiplerine tapularını teslim etti

Kılıç, 40 yıllık imar sorununun çözüme kavuşturulduğu Başıbüyük Mahallesi’nde Şerif Aksel’in evine konuk oldu. Aksel’e tapularını teslim eden Kılıç, "Size bir söz vermiştim. 'Yarım asırlık özleminizi bitirecek, tapu sorununu çözeceğim' demiştim. Kimsenin yapamadığını biz yaptık. Halkımız bize sahip çıktı. Büyük zorlukları yenerek bugünlere geldik. Tapularınız ananızın ak sütü kadar helaldir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

60 yıldır Maltepe’de yaşadığını ifade eden Şerif Aksel ise "Burası baba yadigârı. 4 çocuğum var, bir de torunum. Biz bu yuvamızı büyük zorluklarla yoktan var ettik. Komşularımızla iyi günde kötü günde hep beraber durduk. Rabbimden en büyük isteğim hayatımı kurduğum, çocuklarımı büyüttüğüm bu yuvamızın tapusuna kavuşmaktı. Başkanımızın emeği çok büyük. Yıllar sonra bu mutluluğu yaşıyoruz. Allah her zaman başkanımızın yolunu açık etsin. Sen bizi yalnız bırakmadın biz de daima senin yanındayız” diye konuştu.

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